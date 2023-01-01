Стеклянные потолки: эстетика и функционал





Среди всего многообразия вариантов потолков особенно следует выделить зеркальные конструкции. Они притягивают к себе взгляд, являясь главным акцентом в любом помещении, станут отличным решением для интерьера. А уникальная способность стекла визуально увеличить площадь и игриво переливаться бликами станет настоящей находкой.

Визуальная легкость, хрупкость и ненадежность отталкивает многих от выбора в пользу стеклянных потолков. На деле – все безопасно, красиво и органично.





Конструктивные особенности





Стеклянный потолок представляет собой подвесную конструкцию: металлический каркас с ячейками определенного размера, куда крепятся стеклянные перекрытия. Для монтажа стеклянного потолка могут использоваться и другие бескаркасные системы, где применяется специальная современная фурнитура.

Впрочем, именно каркасная система наиболее популярна ввиду привлекательной цены и возможностей реализовать любые дизайнерские идеи. Кроме того, он универсален: его можно использовать в помещениях любого назначения и с любой площадью.





Преимущества и недостатки





Великолепные эстетические свойства – лишь малая часть преимуществ стеклянных потолков. К плюсам также можно отнести следующие факторы:

• Из стекла можно сделать потолок с любым дизайном, применяя различные цветовые оттенки и фактуры.

• При использовании подвесной системы межпотолочное пространство можно использовать для сокрытия инженерных коммуникаций и проводов.

• Несмотря на кажущуюся хрупкость, потолочные стеклянные плиты обладают высокой прочностью. При соблюдении основных правил эксплуатации они прослужат не меньше 50 лет.

• Стеклянный потолок – экологичное решение.

• Потолок из стекла практичен: для его уборки можно использовать любые чистящие средства.

• Дизайн стеклянного потолка можно поменять в любое время – для этого достаточно выбрать новые стеклянные плиты с другим оформлением.

Как таковых недостатков у стеклянного потолка нет. Есть парочка особенностей, которые нужно учитывать при выборе такого решения. Во-первых, если выбирается подвесная система, она «съедает» часть высоты помещения. Во-вторых, по сравнению с другими видами, стеклянные потолки отличаются более высокой стоимостью.





Основные виды





Стеклянные конструкции представлены в широком разнообразии, и каждый вид отличается материалом, внешним видом, характеристиками и свойствами.

1) Глянцевые.

Для обустройства таких потолков используется обычное стекло – то же самое, которое применяется для изготовления разнообразных изделий, остекления окон и других задач. Будущие потолочные плиты вырезаются из крупных листов стекла и подвергаются пескоструйной обработке для придания матирующего эффекта с внутренней стороны.

Как становится понятно из названия, глянцевые потолки частично отражают интерьер помещения, но при этом они не являются «полноценно зеркальными».

2) Матовые.

Делаются из сатинированного стекла (сатинат): то есть, это стандартное силикатное стекло с матовой поверхностью (располагается с лицевой стороны). При установке плиток матовая сторона располагается внизу. Чтобы придать потолку более эффектный внешний вид и убрать определенный процент прозрачности, плитки могут подвергаться дополнительной обработке на пескоструйном станке.

3) Цветные.

Неплохое решение для оригинальных интерьеров и интересных дизайнерских решений. В качестве основы для такого стеклянного потолка используются акриловые или силикатные ячейки. Свой цвет потолочные плиты приобретают за счет нанесения цветной пленки по особой технологии.

4) Цветные матовые.

Стеклянные потолки, у которых поверхность частично прозрачна. В зависимости от цвета такие конструкции могут создать официально-деловую атмосферу или стать креативной частью пространства. Как и в случае с обычными матовыми потолками, плиты устанавливаются так, чтобы матовая сторона смотрела вниз.

5) Зеркальные.

Эти потолочные конструкции способны визуально увеличивать помещение, делать его более светлым и «воздушным». По сути, для изготовления и монтажа такого потолка используется обычное зеркало, которое проходит несколько этапов подготовки. При производстве на одну сторону зеркала наносится гальваническое покрытие, а тыльная сторона обрабатывается специальным двухслойным покрытием. Кстати, зеркальная поверхность может быть выполнена в разных цветовых оттенках. Это может быть классический серебряный оттенок, как у большинства зеркал, или голубой, серый, бронзовый и другие.

6) Комбинированные.

В таких потолках используется несколько разных материалов. Особенно привлекательно выглядят комбинированные стеклянные потолки с витражными вставками.

7) Акриловые.

При создании этих потолков используется технологичный современный материал – органическое стекло, которое так же называется акриловым. Применение данного материала позволяет придать конструкции массу преимуществ: стойкость к ультрафиолету, гибкость, небольшой вес, достаточный запас прочности, возможность создать интересные визуальные эффекты. Единственный момент, который следует учитывать – низкая стойкость к высоким температурам. Чтобы избежать деформации плит, рекомендуется использовать люминесцентные лампы или светодиоды.

8) Витражные.

Главная особенность – оригинальный и привлекательный дизайн. Витражные потолки также делятся на несколько отдельных разновидностей, и каждая из них отличается технологий изготовления.





Особенности выбора стеклянных потолков





Правильный выбор стеклянного потолка и грамотный монтаж – залог его долгосрочной эксплуатации. При выборе нужно учесть следующие факторы:

• Размеры.

Выбор стеклянной плитки осуществляется в зависимости от двух критериев: особенности конструкции и площадь помещения. Неправильные расчеты могут привести к снижению несущей способности потолка и потере его главных свойств. В этом случае рекомендуется довериться подготовку эскиза и расчеты профессионалам.

• Стиль.

Стеклянный потолок может стать настоящим украшением помещения, но только в том случае, если он подходит по стилю. Например, для обустройства современного офисного помещения можно выбрать акриловый потолок с холодной подсветкой, который создаст рабочую атмосферу и будет дополнять интерьер.

• Тип монтажа.

Как только была выбрана определенная потолочная конструкция, нужно будет выбрать оптимальную форму стеклянных плит и подходящий способ крепления. К примеру, в офисе с квадратной или прямоугольной планировкой open space не нужно использовать сложные технологии монтажа. Если речь идет о небольших помещениях с изгибами на стенах, для обеспечения надежности потребуется специальная фурнитура.

• Материал.

Здесь следует исходить из особенностей материала, его свойств и ценовых предпочтений клиента.





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